Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.

За 2023 рік українці придбали 214,4 тис. вживаних авто, що дорівнює понад 75% від усіх легковиків, які у минулому році поповнили вітчизняний автопарк.

Як повідомляє "Укравтопром", це на 45% менше, ніж роком раніше. Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.

Зазначається, що середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.

Відео дня

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%. Дизельні зайняли 33%; електромобілі - 14%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.

Лідером серед ввезених вживаних авто став Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли:

Volkswagen Golf – 16 123 авто. Renault Megane – 14 392 од. Škoda Octavia – 10 261 од. Volkswagen Passat – 8543 од. Nissan Leaf – 5190 од. Ford Focus – 4646 од. Nissan Qashqai – 4339 од. Volkswagen Touran – 4181 од. Volkswagen Tiguan – 4075 од. Audi A4 – 3940.

Автомобільні вподобання українців

За підсумками 2023 року в країні було зареєстровано майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Це дозволило зрости ринку на понад 60%, якщо порівнювати з 2022-м.

Всього за минулий рік ринок електромобілів виріс на 37,6 тисяч, або у 2,8 раза порівняно з 2022 роком.

Вас також можуть зацікавити новини: