За 2023 рік українці придбали 214,4 тис. вживаних авто, що дорівнює понад 75% від усіх легковиків, які у минулому році поповнили вітчизняний автопарк.
Як повідомляє "Укравтопром", це на 45% менше, ніж роком раніше. Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.
Зазначається, що середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%. Дизельні зайняли 33%; електромобілі - 14%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.
Лідером серед ввезених вживаних авто став Volkswagen Golf.
ТОП-10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли:
- Volkswagen Golf – 16 123 авто.
- Renault Megane – 14 392 од.
- Škoda Octavia – 10 261 од.
- Volkswagen Passat – 8543 од.
- Nissan Leaf – 5190 од.
- Ford Focus – 4646 од.
- Nissan Qashqai – 4339 од.
- Volkswagen Touran – 4181 од.
- Volkswagen Tiguan – 4075 од.
- Audi A4 – 3940.
Автомобільні вподобання українців
За підсумками 2023 року в країні було зареєстровано майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Це дозволило зрости ринку на понад 60%, якщо порівнювати з 2022-м.
Всього за минулий рік ринок електромобілів виріс на 37,6 тисяч, або у 2,8 раза порівняно з 2022 роком.