У минулому році українці придбали понад 12,2 тисяч легкових авто, ввезених з Китаю, що на 82% більше, ніж у 2022 році. З цієї кількості: 8 тисяч нових та 4,2 тисяч вживаних авто.
Як повідомляє "Укравтопром", у 2023 році автомобілі китайського походження охопили 13% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка китайських авто становила 2%.
Зазначається, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження 2023 року:
- Volkswagen ID.4 – 2651 авто.
- Dongfeng/Honda M-NV – 557.
- Volkswagen ID.6 – 491.
- Chery Tiggo 4 – 351.
- Honda eNS1 – 327.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID.4 – 1573.
- Dongfeng M-NV – 460.
- Volkswagen ID.6 – 282.
- Honda eNS1 – 182.
- Tesla Model Y – 123.
Український ринок авто – що відомо
За підсумками 2023 року в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Таким чином порівняно з 2022 роком ринок зріс на понад 60%.
За весь минулий рік українці придбали понад 214 тисяч вживаних авто. Це дорівнює понад 75% від усіх легковиків, які у 2023 році поповнили вітчизняний автопарк.