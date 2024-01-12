У минулому році автомобілі китайського походження охопили 13% українського ринку нових легковиків.

У минулому році українці придбали понад 12,2 тисяч легкових авто, ввезених з Китаю, що на 82% більше, ніж у 2022 році. З цієї кількості: 8 тисяч нових та 4,2 тисяч вживаних авто.

Як повідомляє "Укравтопром", у 2023 році автомобілі китайського походження охопили 13% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка китайських авто становила 2%.

Зазначається, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.

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Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження 2023 року:

Volkswagen ID.4 – 2651 авто. Dongfeng/Honda M-NV – 557. Volkswagen ID.6 – 491. Chery Tiggo 4 – 351. Honda eNS1 – 327.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Volkswagen ID.4 – 1573. Dongfeng M-NV – 460. Volkswagen ID.6 – 282. Honda eNS1 – 182. Tesla Model Y – 123.

Український ринок авто – що відомо

За підсумками 2023 року в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Таким чином порівняно з 2022 роком ринок зріс на понад 60%.

За весь минулий рік українці придбали понад 214 тисяч вживаних авто. Це дорівнює понад 75% від усіх легковиків, які у 2023 році поповнили вітчизняний автопарк.

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