Найпопулярнішими марками імпортованих електромобілів у минулому році були Volkswagen, Tesla, Nissan, Renault та Honda.

У 2023 році в Україну імпортували рекордну кількість електромобілів – 37 953 од. Показник у 4 рази перевищує імпорт 2021 року. Частіше всього на український ринок потрапляли електрокари Volkswagen, Tesla та Nissan. За кількістю реєстрацій на ринку першість дісталась Львівській області. Про це свідчать дані "Опендатабот".

За підсумками минулого року на електромобілі припадає 10% від загальної кількості імпортованих в Україну авто. У 2021-му частка електрокарів складала лише 1,2%.

Найбільше імпортованих електромобілів зареєстровано на Львівщині – 5133 авто. В першу трійку увійшли Київ та Одеська область з 4913 і 3412 од. відповідно.

Відео дня

Найпопулярнішими марками електромобілів в Україні у 2023 році стали Volkswagen, Tesla, Nissan, Renault та Honda.

Що стосується моделей, то четвертий рік поспіль першість утримує Nissan Leaf. Топ-4 найбільш популярних ввезених електрокарів у 2023 році виглядає так:

Nissan Leaf – 5228 од.. або 13,8% ринку;

Volkswagen ID.4 – 3770 од., або 9,9%;

Tesla Model 3 – 3291 од., або 8,7%;

Volkswagen e-Golf – 2950 од. (7,8%);

Tesla Model Y – 2217 од. (5,8%).

Найстаршим електромобілем, ввезеним в Україну у 2023 році, став Citroen Saxo 2000 року.

Автомобільні вподобання українців

У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тисяч гібридних легкових авто, що на 55% більше, ніж роком раніше, та всього на 8% менше у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

У 2023 році в Україну було ввезено майже 400 тисяч транспортних засобів, що є найнижчим показником за останні три роки. Загалом імпортували 377 063 транспортні засоби, що майже в половину менше, ніж у 2021 році.

Вас також можуть зацікавити новини: