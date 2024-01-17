Лідером ринку нових гібридів минулого року став Toyota RAV-4.

У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тисяч гібридних легкових авто, що на 55% більше, ніж роком раніше, та всього на 8% менше у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Як повідомляє "Укравтопром", частка нових авто з цієї кількості становила 63%. Всього на ринку нових легковиків "гібриди" охопили майже 18% продажів.

Лідером ринку нових гібридів став Toyota RAV-4 – 1822 авто. Другий за популярністю Nissan Qashqai – 1041 од. Третій результат у гібридного Mercedes-Benz GLE – 790 од.

Відео дня

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US – 688 авто. Також у лідерській трійці: Toyota Prius – 514 од.; Chevrolet Volt – 468 од.

Український авторинок – останні новини

У минулому році українці придбали понад 214 тис. вживаних авто, що дорівнює понад 75% від усіх легковиків, які у минулому році поповнили вітчизняний автопарк. Середній вік вживаних авто, які в 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.

У 2023 році українці придбали понад 12 тисяч легкових авто, ввезених з Китаю, що на 82% більше, ніж у 2022 році. З цієї кількості було 8 тисяч нових та більше 4 тисяч вживаних авто. Більшість легковиків з Китаю були електромобілі.

Вас також можуть зацікавити новини: