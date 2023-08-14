Mercedes-Benz і BMW відключили російських дилерів від програмного забезпечення, за допомогою якого проводилося техобслуговування автомобілів.

У росіян почалися проблеми з обслуговуванням імпортних автомобілів. Зокрема, Mercedes-Benz і BMW відключили російських дилерів від програмного забезпечення, за допомогою якого проводилося технічне обслуговування автомобілів.

Як повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на представників ринку, така відсутність доступу до онлайн-систем буде призводити до збільшення термінів ремонту і створить проблеми з оновленнями для нових машин

При цьому російські представники дистриб'ютора Mercedes-Benz в Росії "МБ РУС" пообіцяли проводити ремонт і обслуговувати машини на основі "накопиченого досвіду і знань", а також стороннього ПЗ з "маркетплейсів" (висока ймовірність, що мається на увазі китайський майданчик Aliexpress) - адже інших можливостей після відходу Mercedes-Benz з ринку немає.

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У той же час, як відзначають російські автомобільні дилери, проблеми з ПЗ торкнулися більшості зарубіжних марок, що призводить до збільшення термінів ремонту.

"Зрозуміло, що зараз дилери всіма силами намагаються дотримуватися гарантійних зобов'язань перед власниками авто. Обходити обмеження допомагають стороннє ПЗ і техніка, яка продається на маркетплейсах. Але за фактом термін "офіційний дилер" своє значення втрачає", — зазначив один зі співрозмовників.

Також, за його словами, відключення ПЗ в машинах може загрожувати проблемами з сигналізацією і кодуванням ключів від машини. На думку місцевих експертів, через проблеми з обслуговуванням нових автомобілів зросте попит на більш старі моделі і менш "наворочені" транспортні засоби.

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Mercedes-Benz покинув російський ринок ще в квітні цього року. Також повністю піти з російського ринку і продати свої виробничі підприємства в країні планувала південнокорейська Hyundai Motor.

Також наприкінці весни французька компанія Michelin, яка є всесвітньо відомим виробником шин, оголосила, що продає свою шинну виробничу компанію місцевому дистриб'ютору в РФ.

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