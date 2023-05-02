Станом на сьогодні лише 18,2% іноземних компаній повністю згорнули діяльність та остаточно покинули ринок РФ.

За останній місяць понад 20 міжнародних компаній остаточно покинули російський ринок, серед яких, зокрема, німецький автомобільний бренд класу люкс Mercedes-Benz, мережа ресторанів швидкого харчування KFC, американська корпорація із розробки відеоігор Electronic Arts тощо. Про це йдеться у дослідженні KSE Institute про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ.

"Попри це, станом на сьогодні лише 18,2% іноземних компаній, які мали відкриті локальні компанії і отримували виручку в Росії, повністю згорнули діяльність та остаточно покинули ринок РФ, тоді як 27,4% вичікують і 23,7% компаній з іноземними інвестиціями продовжують працювати на ринку агресора без обмежень. Ще 30,7% оголосили про плани згорнути діяльність і вийти з РФ найближчим часом", - повідомили у KSE Institute.

Зазначається, що всього 233 міжнародні компанії (7,3% від загального числа) повністю припинили діяльність у Росії. Також 1203 іноземних бізнеси (37,8% від загального числа) згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

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"Водночас 1240 (38,9% від загального числа) компанії з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 509 (16% від загального числа) іноземних бізнесів призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати", - йдеться у повідомленні.

За даними KSE Institute, 233 міжнародні компанії, що повністю залишили ринок Росії, забезпечували щонайменше 395,4 тис. робочих місць, їхній річний дохід складав 55,4 млрд дол., капітал оцінювався у 40,1 млрд дол., тоді як вартість активів цих компаній сягала 49,2 млрд дол.

"Крім того, уряд країни-агресорки продовжує всіляко перешкоджати виходу міжнародних компаній з ринку Росії. У березні 2023 року влада вчергове скоригувала вимоги: тепер компанії повинні направити до бюджету не менше 5% від ринкової вартості бізнесу, якщо дисконт при продажі становить менше 90%, і не менше 10% від ринкової вартості, якщо дисконт перевищує 90%", - зазначили аналітики.

Міжнародні компанії, які працюють в РФ

Станом на 30 січня цього року лише 6% міжнародного бізнесу, представленого на російському ринку до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, остаточно згорнули свою діяльність в Росії.

Цього року Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни низку відомих компаній, серед яких світова компанія з постачання суднового пального Peninsula Petroleum Limited, американська транснаціональна корпорація Procter & Gamble, французькі компанії Auchan Holding та Yves Rocher.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни.