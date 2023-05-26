Минулого року компанія призупинила виробничу діяльність у Росії після вторгнення Москви в Україну.

Французька компанія Michelin, яка є всесвітньо відомим виробником шин, оголосила, що продає свою шинну виробничу компанію і Camso CIS у Росії компанії дистриб’ютору шин у країні Power International Tyres.

Як повідомляє Reuters, угода, схвалена місцевою владою, дозволить зберегти 250 робочих місць, в основному на єдиному російському заводі Michelin у Давидово.

В компанії Michelin заявили, що неможливо перевести кожного співробітника в Power International Tyres. Тому тим, хто бажає залишити компанію, буде дозволено зробити це "на гарних умовах".

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Зазначається, що французька компанія була присутня в Росії з 1997 року і стала першою міжнародною шинною компанією, яка відкрила там власний завод у 2004 році. Минулого року вона оголосила, що призупиняє виробничу діяльність у Росії та експорт до країни після вторгнення Москви в Україну.

У квітні Michelin заявила, що припинення діяльності в Росії призвело до 25% падіння обсягів у першому кварталі цього року.

Компанії, як покинули Росію

Як повідомляв УНІАН, в червні 2022 року французька компанія Michelin оголосила про намір ще до кінця року передати свій бізнес в Росії місцевому управлінню.

В травні цього року стало відомо, що виробник горілки Absolut і віскі Jameson, Ballantine's і Chivas Regal припинив експорт до Росії. Також компанія Match Group, якій належить додаток для знайомств Tinder, оголосила про запланований вихід з російського ринку до 30 червня.

Загалом, за даними KSE Institute, за останній місяць ринок РФ залишили 20 міжнародних компаній. Серед них автомобільний люкс-бренд Mercedes-Benz, мережа фаст-фудів KFC, американська корпорація розробки відеоігор Electronic Arts.

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