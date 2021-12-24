Замість штори у вагоні було щось страшне та брудне, в "УЗ" вже відреагували.

"Укрзалізницю" висміяли за "ганчірки для витирання рук" на вікнах у вагонах потягу. Штори виглядали дуже брудними, на них були жирні плями.

Фото з "ганчірками" замість штор на своїй сторінці у Facebook показав блогер та журналіст Олександр Рудоманов.

Він пожартував про те, що плями на шторах можуть бути слідами від жирної їжі, яку часто полюбляють їсти пасажири.

"Як думаєте, це сліди від пиріжків чи курочки у поїзді 129? Укрзалізниця, а які ваші варіанти? Можливо варто все-таки прибрати ці ганчірки для витирання рук з поїздів?", - написав блогер та позначив у дописі сторінки "Укрзалізниці" та керівника з комунікацій пасажирської філії "УЗ" Олександра Шевченка.

Фото брудної штори викликало жарти. У коментарях українці почали вигадувати кумедні назви для "ганчірки" та будувати свої теорії про те, від чого на ній залишилися такі плями. На допис також відреагували в "Укрзалізниці".

"Рудимент старої епохи. Буде прибрано, дякуємо", - написали представники "УЗ".

Читайте такожВ "Укрзалізниці" розповіли, чи підвищуватимуть ціни на квитки у 2022 роціЗгодом журналіст підтвердив, що до нього у вагон дійсно приходив начальник потягу. Штору замінили. Також він написав, що не має претензій до бригади "УЗ" бо його пост був для зняття "ганчірки".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в "Укрзалізниці" знайшли новий спосіб нажитися на пасажирах: продали квитки на відсутні вагони.

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