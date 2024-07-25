Сьогодні також буде визначено запобіжний захід іншому підозрюваному у справі – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП "Київський метрополітен".

Виконувачу обов’язків начальника КП "Київський метрополітен" обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Так, у повідомленні Київської міської прокуратури зазначається, що у межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська" судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП "Київський метрополітен", який зараз виконує обов’язки начальника КП.

Посадовець підозрюється у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст.367 КК України).

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Також ухвалою суду підозрюваному заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Строк дії запобіжного заходу - до 23 вересня цього року.

Також повідомляється, що сьогодні Подільський районний суд Києва обиратиме запобіжний захід й іншому підозрюваному у справі – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП "Київський метрополітен".

Звертається увага, що головного інженера КП "Київський метрополітен", який зараз виконує обов’язки начальника КП, підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Підтоплення столичного метро

Як повідомляв УНІАН, через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" з 9 грудня рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро відбувається між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" довелося повністю зупинити до завершення робіт.

23 липня Нацполіція повідомила, що правоохоронні органи зібрали докази протиправних дій посадовців столичної підземки, що призвели до розгерметизації та тріщин у стінах тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська". Посадовцям київського метрополітену було повідомлено підозри у службовій недбалості.

У правоохоронних органах інформували, що протягом кількох років фігуранти, які безпосередньо відповідають за проведення обстежень технічного стану споруд метрополітену, приховували факти критичного стану ділянки метрополітену.

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