Наразі на місці розпочався демонтаж залізобетонних тюбінгів.

Відновлювальні роботи перегінного тунелю "Деміївська" – "Либідська" столичного метрополітену тривають. Відновити рух поїздів "синьою" лінією метро планують до кінця літа 2024 року.

В Київській міській державній адміністрації повідомили, що наразі на місці розпочався демонтаж залізобетонних тюбінгів. Зазначається, що фахівці працюють як всередині тунелю, так і на зовнішньому майданчику: розроблюють котлован, видаляють зруйнований бетон та хімічно закріплюють ґрунти.

"Роботи на майданчику тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів "синьою" лінією метро до кінця літа 2024 року", - наголосили в КМДА.

В КМДА також нагадали, що за попередніми висновками експертів, деформація тунелю сталась через неякісні проектні рішення та будівельно-монтажні роботи.

Ремонт метро Києва - головні новини

Через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" з 9 грудня 2023 було призупинено. Таке рішення було прийнято Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. КП "Київський метрополітен" поінформував тоді, що станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Голова Офісу трансформацій Максим Бахматов заявляв, що аварійну частину метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" потрібно не ремонтувати, а будувати заново. А на такі роботи може піти від 2-х до 5-ти років. Крім того, Бахматов заявив, що міст Метро у Києві – аварійний.

У січні депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак заявив, що відновлення експлуатації тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" планується на початок червня. "Строки відновлення експлуатації наразі називаються початок червня. Кошторис ремонтних робіт поки невідомий, буде ухвалюватися після закінчення експертиз та узгодження проекту. Поки відкрите питання, за чий рахунок буде проведено ремонт", - зауважував Козак.

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