Вже цього року з Черкас підуть електропоїзди до Києва.

На Черкащині сьогодні почалася електрифікація залізничної ділянки 30 км від обласного центру до станції Імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво", у межах якої відбувається реалізація проєкту.

"Уявіть собі: ви живете в обласному центрі, всього за 200 км від столиці, а зручного сполучення немає. Тому що залізниця не електрифікована. Саме так було в Черкасах", — коментує Тимошенко.

Вже цього року з Черкас підуть електропоїзди до Києва, а шлях до столиці займатиме 2,5 години. У планах також запуск приміських поїздів до Городища, Корсунь-Шевченківського, Сміли та Кам’янки та прямих маршрутів до Кропивницького, Харкова, Львова, Полтави та Тернополя.

Тимошенко нагадав, що наразі на Черкащині вперше за 40 років відбувається ремонт окружної дороги Золотоноші, а головну дорогу регіону Золотоноша - Черкаси — Сміла — Умань буде відремонтовано повністю. Минулого року на ній було оновлено 67 км, цього року планується ще 115 км. Загалом в області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відновлено 250 км державних доріг, тривають роботи й на місцевих.

"Враховуючи туристичний потенціал Черкащини, її чудову природу і гостинність людей я впевнений, що якісне сполучення приваблюватиме численних гостей", — зазначив Тимошенко.

Раніше Кирило Тимошенко анонсував реалізацію проєкту комфортних міських електричок City Express у Києві, Харкові та Дніпрі.

Автор: Станислав Кожемякин