На Черкащині сьогодні почалася електрифікація залізничної ділянки 30 км від обласного центру до станції Імені Тараса Шевченка.
Про це повідомив Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво", у межах якої відбувається реалізація проєкту.
"Уявіть собі: ви живете в обласному центрі, всього за 200 км від столиці, а зручного сполучення немає. Тому що залізниця не електрифікована. Саме так було в Черкасах", — коментує Тимошенко.
Вже цього року з Черкас підуть електропоїзди до Києва, а шлях до столиці займатиме 2,5 години. У планах також запуск приміських поїздів до Городища, Корсунь-Шевченківського, Сміли та Кам’янки та прямих маршрутів до Кропивницького, Харкова, Львова, Полтави та Тернополя.
Тимошенко нагадав, що наразі на Черкащині вперше за 40 років відбувається ремонт окружної дороги Золотоноші, а головну дорогу регіону Золотоноша - Черкаси — Сміла — Умань буде відремонтовано повністю. Минулого року на ній було оновлено 67 км, цього року планується ще 115 км. Загалом в області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відновлено 250 км державних доріг, тривають роботи й на місцевих.
"Враховуючи туристичний потенціал Черкащини, її чудову природу і гостинність людей я впевнений, що якісне сполучення приваблюватиме численних гостей", — зазначив Тимошенко.
Раніше Кирило Тимошенко анонсував реалізацію проєкту комфортних міських електричок City Express у Києві, Харкові та Дніпрі.