Сторони також працюють над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами.

Україна та Чорногорія погодили "транспортний безвіз" для вантажних перевезень. Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

"Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами з 1 червня 2024 року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крім вантажних перевезень, команда міністерства працює над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами. Крім того, під час проведення перемовин також було порушено питання можливості безпаритетного виконання пасажирських перевезень українськими компаніями.

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Наразі сторони погодили, що у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно.

"Транспортний безвіз" – що відомо

Наприкінці червня 2022 року Україна разом із Євросоюзом підписали спільну угоду про вантажні перевезення автотранспортом. Після чого її затвердив президент Володимир Зеленський. У 2023 році дію угоди продовжили до 30 червня 2024 року.

У червні 2023 року Україна домовилась про "транспортний безвіз" із Північною Македонією. Зокрема, він передбачає скасування дозволів щодо виконання двосторонніх та транзитних перевезень для транспортних засобів стандарту Євро-3 та вище.

У березні 2024 року повідомлялося, що Єврокомісія пропонує продовжити угоди з Україною про автомобільні перевезення до кінця 2025 року, але там планують внести певні зміни.

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