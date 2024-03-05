Дію угоди планують продовжити до кінця 2025 року.

Єврокомісія пропонує продовжити угоди з Україною про автомобільні перевезення до кінця 2025 року, але вносить певні зміни. Пропозицію направили до Європейської Ради. Про повідомили на сайті ЄК.

"Пропозиції, надіслані до Ради, включають оновлення угоди з Україною для покращення її практичної реалізації та виконання, зберігаючи при цьому її цілі та обсяг. Початкові угоди були підписані в червні 2022 року, а потім продовжені до кінця червня 2024 року. Вони надають українським, молдовським і європейським перевізникам двосторонні права на перевезення територіями один одного", – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що обсяг угоди залишиться незмінним, але ЄК пропонує певні оновлення:

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зробити обов'язковим наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення та що перевезення здійснюється відповідно до договору;

зробити обов'язковим наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою операцією, як того вимагає Угода;

посилити дотримання операторами автомобільних вантажних перевезень зобов'язань, пов'язаних з боротьбою з шахрайством або підробкою документів водія та порушеннями безпеки дорожнього руху: такі порушення можуть призвести до вилучення ліцензії;

додати нове запобіжне застереження: у випадку, якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певній географічній зоні спостерігаються серйозні порушення, угода може бути призупинена в цій географічній зоні.

Наразі пропозиції знаходяться в Європейській Раді, яка має надати Комісії мандат на переговори з Україною та Молдовою. Надалі ЄК офіційно співпрацюватиме з нашими країнами-партнерами для отримання згоди.

Транспортний безвіз з ЄС

Наприкінці червня 2022 року Україна та Євросоюз підписали угоду про вантажні перевезення автотранспортом. Згодом її підписав президент Володимир Зеленський. У 2023 році дію угоди продовжили на 2024 рік.

Водночас польські перевізники вимагають скасування "транспортного безвізу" для України. У січні 2024 року Міністерство інфраструктури Польщі повідомляло, що надасть Єврокомісії пропозиції щодо змін до угоди з Україною.

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