Перевізник повинен мати сертифікат виробника або уповноваженої установи для підтвердження класу екологічності.

Між Україною та Північною Македонією діятиме "транспортний безвіз", який передбачає скасування дозволів щодо виконання двосторонніх та транзитних перевезень для транспортних засобів стандарту Євро-3 та вище.

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, відповідне рішення було ухвалено під час засідання українсько-македонської Змішаної Комісії з міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, яке відбулося у столиці Північної Македонії Скоп’є.

Зазначається, що також було досягнуто згоди про основні умови бездозвільного проїзду та внесення змін до двосторонньої угоди.

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Щоб скористатися "транспортним безвізом", у перевізників має бути сертифікат виробника або уповноваженої установи для підтвердження класу екологічності не менше Євро-3.

В відомстві відзначили, що Україна та Північна Македонія домовилися вдвічі збільшити квоту дозволів для виконання перевезень до третіх країн на нинішній та наступний рік. А також узгодили порядок дії цих дозволів. Вони можуть бути використані як в прямому, так і в зворотньому напрямку. Такий вид дозволів дійсний для транспортних засобів будь-якої категорії екологічності.

Транспортний безвіз з Євросоюзом

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня минулого року Україна та Європейський Союз підписали угоду про вантажні перевезення автотранспортом.

У березні стало відомо, що дія Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та Європейським Союзом була пролонгована до 30 червня 2024 року.

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