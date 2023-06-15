Між Україною та Північною Македонією діятиме "транспортний безвіз", який передбачає скасування дозволів щодо виконання двосторонніх та транзитних перевезень для транспортних засобів стандарту Євро-3 та вище.
Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, відповідне рішення було ухвалено під час засідання українсько-македонської Змішаної Комісії з міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, яке відбулося у столиці Північної Македонії Скоп’є.
Зазначається, що також було досягнуто згоди про основні умови бездозвільного проїзду та внесення змін до двосторонньої угоди.
Щоб скористатися "транспортним безвізом", у перевізників має бути сертифікат виробника або уповноваженої установи для підтвердження класу екологічності не менше Євро-3.
В відомстві відзначили, що Україна та Північна Македонія домовилися вдвічі збільшити квоту дозволів для виконання перевезень до третіх країн на нинішній та наступний рік. А також узгодили порядок дії цих дозволів. Вони можуть бути використані як в прямому, так і в зворотньому напрямку. Такий вид дозволів дійсний для транспортних засобів будь-якої категорії екологічності.
Транспортний безвіз з Євросоюзом
Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня минулого року Україна та Європейський Союз підписали угоду про вантажні перевезення автотранспортом.
У березні стало відомо, що дія Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та Європейським Союзом була пролонгована до 30 червня 2024 року.