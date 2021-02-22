Також відомство планує в 2021 році віддати в концесію кілька вокзалів.

Міністерство інфраструктури планує розширити підтримку вітчизняної залізниці та ініціювати оновлення 100 залізничних станцій.

Читайте такожЄБРР виділяє 50 мільйонів євро на оновлення вагонів столичного метроПро це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" в Києві.

"Цей рік унікальний - передбачено в бюджеті 4 мільярдів гривень фінансування на електрифікацію ділянок, закупівлю нових пасажирських вагонів. Також хочемо передбачити реновацію 100 залізничних станцій", - сказав міністр.

Також він повідомив, що відомство планує у 2021 році віддати в концесію кілька вокзалів.

Що цьому передувало

"Укрзалізниця" у 2020 році відремонтувала понад 1,3 тисячі кілометрів шляхів і оновила понад 1,2 тисячі комплектів стрілочних переводів.

Компанія у 2021 році планує інвестувати в оновлення залізничної інфраструктури 9,4 мільярда гривень.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець