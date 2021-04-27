У Житомирській області все ще діє заборона на висадку та посадки пасажирів.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) відновлює повноцінне курсування поїздів далекого прямування у всіх областях, крім Житомирської.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

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"Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого прямування, рух в яких було тимчасово обмежено через локдауну. Зараз карантин - заборона висадки та посадки пасажирів - діє тільки в Житомирській області", - сказано в повідомленні.

Прес-служба нагадала, що скасування та відновлення зупинок поїздів у зв'язку з карантином здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Що цьому передувало

"Укрзалізниця" відновлює сполучення Харкова з Дніпром, Рівненської області та Волині з Херсоном і Миколаєвом, а Маріуполя з Одесою.

"Укрзалізниця" на травневі свята призначить додаткові рейси 5 поїздів.

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Автор: Павло Степанець