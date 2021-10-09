З 07:00 до 13:00 у центрі столиці відбудеться масовий спортивний захід "Легкоатлетичний пробіг Український військовий забіг/Military Run UA".

У центрі Києва у неділю через проведення забігу обмежать рух та змінять роботу наземного транспорту.

Як повідомили у прес-службі КМДА, 10 жовтня з 07:00 до 13:00 у центрі столиці відбудеться масовий спортивний захід "Легкоатлетичний пробіг Український військовий забіг/Military Run UA".

У зв’язку з цим буде обмежено рух транспорту за маршрутом проведення заходу.

Маршрут забігу: вулиця Михайла Грушевського, 5-А, вулиця Грушевського, вулиця Івана Мазепи, вулиця Лаврська, Національний музей історії України у Другій світовій війни. Розворот на території музею. Рух у зворотному напрямку непарним боком вулиці Лаврської, площа Слави, алея Героїв Крут, Паркова дорога, Петрівська алея, стадіон імені Валерія Лобановського. Розворот біля пам’ятника Лобановському. Рух у зворотному напрямку Петрівською алеєю, Парковою дорогою, поворот за адресою: Паркова дорога, будинок 35, підйом у Маріїнський парк через вулицю Грушевського, будинок 9-А/9-Б, вулиця Грушевського до будинку 5-А (оглядовий майданчик у Маріїнському парку перед Маріїнським палацом).

Читайте такожВ Одесі суттєво зросте вартість проїзду в електротранспортіНа час проведення спортивного заходу також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує цими вулицями.Так, буде змінено маршрути тролейбусів № 38 та автобусів № 24, 55, 62.

Так, із початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 13:00) рух маршрутів буде організовано:

– тролейбус № 38 від ст. м. "Видубичі" до б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

– автобус № 24 від залізничного вокзалу "Центральний" до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського;

– автобус № 55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за діючою трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ст. м. "Палац Спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки – вул. Новогоспітальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за діючим маршрутом;

– автобус № 62 від Ботанічного саду до б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).

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Автор: Світлана Закелова