Місто готове до погіршення епідеміологічної ситуації та продовжує приймати заявки від підприємств та ФОПів на отримання спецперепусток.

Перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба повідомив, що нині питання локдауну в Києві не розглядається. Місто готове до погіршення епідеміологічної ситуації та продовжує приймати заявки від підприємств та ФОПів на отримання спецперепусток, але вводити обмеження на транспорті місто буде лише в крайньому разі.

Про це повідомляє управління інформзабезпечення та доступу до публічної інформації КМДА.

Наразі у Києві встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки, проте ситуація із захворюваністю на COVID-19 погіршується. Щодня у столиці фіксується до тисячі нових випадків інфікування.

Від 10 серпня, коли стартувала подача заявок, у системі зареєструвалося понад 9 тисяч організацій.

Читайте такожХарківська, Запорізька та Херсонська області вже відповідають критеріям "червоного" рівня епіднебезпеки"Важливо – це превентивні заходи. Заявку на отримання спецперепусток може подати будь-яке підприємство. Для позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину. Першочергово право на проїзд отримають працівники критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста", – наголосив Олексій Кулеба.

Від початку вакцинальної кампанії вже виконано понад 1 млн 800 тисяч щеплень, "зелений" сертифікат про повний курс вакцинації отримали понад 920 тисяч киян.

Олексій Кулеба нагадав, що в Києві працює 19 вакцинальних центрів, 117 пунктів щеплення, 57 мобільних бригад та Центр масової вакцинації у МВЦ.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Департаменті муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації пояснили, що наявність COVID-сертифікатів або негативних тестів на COVID не є обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ, доки Київ лишається в "жовтій" зоні. Водночас місто готується до введення "червної" зони.

Автор: Лариса Бекета