Щоб насолодитися видами через панорамні вікна, слід брати квиток у першому класі.

Між австрійським містом Грац та польським містом Перемишль курсуватиме потяг зі спеціальними вагонами з панорамними вікнами майже від підлоги до стелі.

Як повідомляє ЦТС, компанія PKP Intercity повідомила, що потяг зі спеціальними вагонами Apm61 Pano зі Швейцарії вийде на маршрут вже 11 червня. З Кракова поїзд виїжджатиме о 14:04.

Поїздка з Кракова до Перемишля унікальним поїздом IC 104 Porta Moravica триватиме близько трьох годин. Щоб насолодитися видами через панорамні вікна, слід брати квиток у першому класі. Квитки в першому класі коштуватимуть 81 злотий (720 грн), ціна за другий клас складатиме 53 злотих (470 грн).

Поїзди до Польщі

31 січня 2023 року "Укрзалізниця" призначила нові поїзди до Польщі. Нові поїзди між Україною та Польщею почали курсувати у лютому 2023 року.

Поїзд №73/74 "Харків – Перемишль" відправляється з Харкова з 19 лютого по непарних числах о 14:07. До Києва поїзд прибуває о 21:04, а до Перемишля – об 11:13.

У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправляється по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуває до Харкова о 10:01.

Поїзд №67/19-20/68 "Київ – Варшава, Хелм" відправляється з Києва щодня з 19 лютого о 18:14, до Хелма прибуває о 4:55, до Варшави поїзд №67/68 прибуває о 10:12.

В зворотному напрямку, з Варшави, поїзд №67/68 відправляється о 17:45; з Хелма поїзд №19/20 відправляється о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

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