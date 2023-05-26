Наразі перевізник завершує підготовку рухомого складу до літнього сезону перевезень.

В АТ "Укрзалізниця" пообіцяли, що під час літнього сезону в половині вагонів працюватимуть кондиціонери.

"Укрзалізниця" майже завершила підготовку вагонів до літнього сезону перевезень. З 2151 вагонів активного літнього парку зараз ми вже підготували 1902 вагони, з них — 1064 вагони з кондиціонуванням", - повідомляє прес-служба перевізника.

Наразі задля підготовки вагонів до літнього сезону, залізничники проводять продув системи вентиляції вагонів, очистку повітряних фільтрів вагонів, розконсервування та дозаправлення системи кондиціонування повітря, розконсервування вікон після зимового періоду. А також звичні технічні регламентні роботи, як перевірка ходової частини вагонів, перевірка системи водопостачання і т.д.

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Зазначається, що всі роботи залізниця планує завершити до 31 травня.

В прес-службі також нагадали, що обирати квитки у вагон з кондиціонуванням можна у застосунку, офіційному сайті та в чат-боті "Укрзалізниці". Там біля кожного вагону є відповідна позначка, яка допоможе зорієнтуватись під час купівлі квитків.

Останні новини "Укрзалізниці"

Як повідомляв УНІАН, 23 травня "Укрзалізниця" повідомила, що планує запровадити окремі жіночі купе на маршрутах далекого сполучення. На першому етапі цю послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо бути реалізувати тільки через мобільний застосунок перевізника.

З 10 червня "Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон. Зокрема, у ньому залізничники передбачили два нових рейси. Було додано поїзд №40/39 Запоріжжя - Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття - від Славсько до Берегово. Також з'явиться поїзд №148/147 Київ - Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям Черкащини планувати свій відпочинок у моря.

Крім того, в Україні з 10 червня відновлюють курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті+" №732/731 Київ-Дніпро-Запоріжжя.

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