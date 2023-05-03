Електричка почне курсувати з 15 травня, зазначили в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" з 15 травня призначає регіональний електропотяг №802/801 сполученням Одеса - Вінниця.

Про це повідомила прес-служба УЗ. "З 15 травня поїзд №802 відправлятиметься з Одеси об 11:43 і прибуватиме до Вінниці о 18:36. У зворотному напрямку, з Вінниці, поїзд №801 відправлятиметься з 16 травня о 6:40 і прибуватиме до Одеси о 13:30", - йдеться у повідомленні.

Поїзд проходитиме через станції Вигода, Роздільна, Затишшя, Подільськ, Слобідка, Кодима, Рудниця, Крижопіль, Вапнярка, Жмеринка, Браїлів та Гнівань.

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В "УЗ" зазначили, що на маршруті курсуватиме комфортабельний інклюзивний електропоїзд, капітально відремонтований на власних потужностях "Укрзалізниці" вже цього року.

"Квитки будуть доступні вже незабаром онлайн, в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", - додали у прес-службі.

Цікаві новини "Укрзалізниці" - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня "Укрзалізниця" запустила новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень, а також новий потяг за маршрутом Київ - Ужгород.

З 18 квітня пасажирам "Укрзалізниці" повертатимуть повну вартість за купе і половину за плацкарт за умови повернення квитка на потяг не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення.

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