Зміни в графіку зроблені для більшої зручності пасажирів та нових сполучень.

З 10 червня 2023 року "Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон. В ньому залізничники передбачили два нових рейси.

Як повідомляє прес-служба перевізника, додали поїзд №40/39 Запоріжжя – Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття – від Славсько до Берегово. Також зʼявиться поїзд №148/147 Київ – Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям Черкащини планувати свій відпочинок у моря.

Також два поїзди "Укрзалізниці" з нового графіка змінять свій маршрут прямування задля нових цікавих сполучень: №13/14 Київ – Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Півд.), що дасть мешканцям Поділля та Тернопільщини зручне сполучення з рекреаційними зонами Закарпаття; №234/233 Київ – Покровськ – Львів курсуватиме через Павлоград, даючи його мешканцям довгоочікуване сполучення з Києвом та Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом.

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Крім того, в новому графіку чотирьом поїздам "Укрзалізниці" подовжено маршрут прямування: №43/44 "Стефанія Експрес" Івано-Франківськ – Київ – Івано-Франківськ тепер під фірмову музику прямуватиме до Черкас, даючи мешканцям Черкащини нове зручне сполучення з Прикарпаттям; №105/106 Одеса – Київ – Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дозволить сумчанам діставатись приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси; №63/64 Харків – Київ – Харків опціонально з нового графіка зможе курсувати до та зі Львова; №53/54 Одеса – Дніпро – Одеса опціонально з нового графіка зможе курсувати до та із Запоріжжя.

В прес-службі також зазначили, що перевізник зменшує час на шляху прямування для понад 35 поїздів, зокрема, №3/4 Запоріжжя – Ужгород, №15/16 Харків – Ясіня, №17/18 Харків – Ужгород, №29/30 Київ – Ужгород, №749/750 Київ – Чоп, Ужгород, №779/780 Київ – Суми, №790/789-792/791 Київ – Кропивницький/Кременчук та іншим.

Зміни в "Укрзалізниці"

23 травня стало відомо, що в "Укрзалізниці" розглядають можливість запровадження жіночих купе на маршрутах далекого сполучення. Жіночі купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення. На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок перевізника.

Крім того, з 15 травня "Укрзалізниця" призначила регіональний електропотяг №802/801 сполученням Одеса – Вінниця. Поїзд буде їхати через станції Вигода, Роздільна, Затишшя, Подільськ, Слобідка, Кодима, Рудниця, Крижопіль, Вапнярка, Жмеринка, Браїлів та Гнівань.

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