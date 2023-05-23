До жіночих купе допускатимуть жінок, трансжінок та мам з дітьми до 6 років будь-якої статі, але "цей діалог ще відкритий".

В "Укрзалізниці" оголосили, що розглядають можливість запровадження жіночих купе на маршрутах далекого сполучення. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Компанія розглядає можливість запровадження жіночих купе. Так, розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жіночі купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводили в дорозі багато часу. В "Укрзалізниці" також відмітили, що на першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок перевізника.

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Крім того, як повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко (пізніше пост у соцмережі він проховав), допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок та мам з дітьми до 6 років будь-якої статі. Але "цей діалог ще відкритий".

В "Укрзалізниці" також нагадали, у 2010 році вже запроваджували таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах.

"Усі нові та модернізовані вагони "Укрзалізниці" — а це близько 15% вагонів у активному використанні — наразі обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника", - додали в УЗ.

Жіночі купе у поїздах - деталі

15 травня на сайті Кабміну була зареєстрована петиція про запровадження у поїздах АТ "Укрзалізниця" окремих вагонів для жінок та чоловіків. Автор цієї петиції Ольга Ожогіна пояснила свою ініціативу тим, що виділення принаймні одного окремого вагону для жінок та одного вагону для чоловіків зможе зробити поїздки безпечнішими та запобігти негативному досвіду пасажирів.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення від Європейського банку реконструкції та розвитку 200 мільйонів євро для закупівлі додаткових локомотивів та обладнання для "Укрзалізниці". Це дозволить відновити залізничні коридори з Євросоюзом та покращить пасажирські перевезення, заявив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.