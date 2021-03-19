Власникам нерозмитнених машин юристи рекомендують або пересісти на законний транспорт, або розмитнювати авто.

Мільйон гривень штрафу за автомобіль, вартістю 700 доларів. Саме таку суму мають виплатити власники "євроблях" за кермування нерозмитненими машинами. Відповідну постанову вже затвердили в Дніпровській митній службі. Власники авто кажуть: придбали транспорт іще два роки тому і майже ним не користувалися. Тож дуже здивувалися, коли отримали два півмільйонні штрафи.

Читайте такожБюджетне розмитнення "євроблях": оприлюднено нову формулу для розрахунківПро це повідомляє ТСН.ua.

"20-річну машину Павло Чубат придбав два роки тому. Купив в Україні просто з рук за 700 доларів. Угоду не оформлювали, тож на руки чоловік отримав купчу, довіреність та довідку про зняття з обліку в Литві. Автомобілем майже не користувався, адже чекав можливості узаконити покупку", - йдеться у повідомленні.

З гаража Павло виїжджав лічені рази. Утім цього вистачило: і його, і дружину за дрібні порушення зупиняли патрульні. Копи передали дані про водіїв до митної служби. Тож на початку лютого Павло отримав протокол за водіння нерозмитненої машини та несплату митного збору. Аналогічний документ за ту саму машину прийшов і його дружині. Загалом родина Павла винна державі більше мільйона гривень. Іномарка ввезена тимчасово, усі дозволені строки давно вичерпані - звідси й штрафи на обох осіб, що кермували неузаконеним автомобілем, пояснюють митники.

"Тимчасово ввезені транспортні засоби можуть використовуватися на митній території України винятково громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби. Такі транспортні засоби не можуть бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам", - зазначили у митниці.

Утім, пару обурює те, що оштрафували їх навіть не проводячи експертного огляду машини.

"Експертиза повинна проводитися саме вказаного у протоколі транспортного засобу, а вони взяли просто аналогічний", - розповідає дружина Павла Таїсія Чубат.

Найчастіше оцінку автомобілів митники проводять саме за каталогом, кажуть юристи. Бо з продавцем можна домовитись і внести суму, меншу за ринкову. Іще й не заплативши податки.

"Вартість визначається відповідно не до договіру купівлі\продажу, який особа укладала із продавцем, а відповідно до каталогів, які є в українських митників", - пояснює адвокат Андрій Верба.

Павло з Таїсією планують подавати до суду, адже грошей, щоби сплатити штраф у сім’ї немає.

Найімовірніше, судова тяганина триватиме роками, каже адвокат. І шанси виграти - примарні, адже митні платежі невчасно сплачені, і в цьому винні саме нові власники авто.

"Ця особа не може керувати транспортним засобом, оскільки вона його не завозила на митну територію України", - додає адвокат.

Тож власникам нерозмитнених машин юристи рекомендують або пересісти на законний транспорт, або розмитнювати авто. Щоби, зекономивши кілька тисяч, не отримати штрафів на мільйон.

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Автор: УНІАН