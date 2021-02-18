В офісі президента зазначають, що цим доступним механізмом розмитнення автомобілів зможуть скористатися понад 500 тисяч автовласників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що законопроект про спрощене розмитнення автомобілів з єврономерами - це розумний компроміс.

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Як повідомляє прес-служба офісу президента, Зеленський підтримує прийняття Верховною Радою в першому читанні змін до Податкового та Митного кодексів України, які передбачають пільгове митне оформлення автомобілів з європейською реєстрацією.

"Цей законопроект є розумним компромісом, який, з одного боку, допоможе захистити власників вже ввезених недорогих автомобілів, а з іншого - захистить нашу екологію від шкідливих викидів, але головне - дозволить нарешті провести державну реєстрацію цих авто і забезпечити необхідну безпеку всіх учасників дорожнього руху", - заявив президент.

Зазначається, що прийняті сьогодні парламентом за основу проекти законів (№ 4643-р, № 4644-д) пропонують пільгову ставку розмитнення автомобілів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року, на рівні не вище 1 тисячі євро.

"Процедура проста і зрозуміла, а формула розмитнення не залежить від вартості машини, не враховується її вік, обсяг і тип двигуна. Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро. А для двох третин випадків вартість розмитнення не перевищує однієї тисячі євро", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

В ОП впевнені, що цим доступним механізмом розмитнення автомобілів зможуть скористатися понад 500 тисяч автовласників.

Що цьому передувало

Сьогодні, 18 лютого, Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про зміни до Податкового кодексу щодо розмитнення автомобілів на іноземних номерах, яким пропонується нова формула для розмитнення таких автомобілів, ввезених до 2021 року.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблений з метою врегулювання питання митного оформлення транспортних засобів, забезпечення дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також врахування інтересів усіх верств населення при розв'язанні даного питання.

У документі наголошується, що мова йде про автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

У разі прийняття законопроекту в другому читанні, нова формула буде дійсною протягом 180 днів з дня набрання Законом чинності.

При цьому розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Автомобіль має відповідати екологічним стандартам не менше "Євро-2".

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Автор: Юлія Янкевич