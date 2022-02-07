Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (НАБДД) заявила про масові скарги від власників автомобілів компанії Tesla.
Водії скаржаться на несподіване гальмування автомобіля. Про це повідомляє The Washington Post.
Час появи скарг збігається з тим періодом, коли компанія припинила використовувати радарні датчики на додаток до комплексу камер, які аналізують оточення. Водії та експерти переконані, що система почала працювати нестабільно після відповідного рішення Tesla.
Водії відзначають, що їхні автомобілі занадто чутливі до руху вантажівок. За словами одного з власників, його транспорт під час руху зупинився на великій швидкості у відповідь на рух фури.
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Гальмування відбувається через спрацювання систем попередження про попереднє зіткнення та автоматичне екстрене гальмування. У своїх скаргах водії посилаються на використання Tesla Autopilot або ж круїз-контролю.
Проблеми з гальмуванням:
У жовтні автовиробник відкликав версію програмного забезпечення Full Self-Driving через помилкові спрацьовування системи автоматичного екстреного гальмування. Однак, кількість скарг після цього ще більше зросла.
За останні три місяці кількість скарг зросла до 107, в той час, коли за попередні 22 місяці, це були лише 34 випадки.
Ілон Маск та акції Tesla:
- 10 листопада 2021 року Ілон Маск втратив за два дні 50 мільярдів доларів.
- Різкий обвал акцій Tesla стався через опитування бізнесмена в Twitter, в якому він поцікавився думкою користувачів, чи треба йому продавати свою частку в компанії.
- Рішення Маск ухвалив після того, як сенатор-демократ від штату Орегон Рон Уайден запропонував ввести новий податок, який торкнеться заможних людей, так званий, "податок на мільярдерів".
- Уайден хоче зобов'язати найбільш заможних людей платити 23,8% з так званого нереалізованого прибутку, тобто приросту вартості цінних паперів, незалежно від того, продавали вони частину своїх активів, або ж ні.
- Сам Ілон Маск виступає проти цього законопроекту.
- Вважається, що цей податок торкнеться 700 найбагатших людей у Сполучених Штатах. Критики цієї пропозиції говорять, що вартість акцій може йти як вгору, так і вниз, отже, цей податок постійним і безумовним бути не може.
- 11 листопада 2021 року Маск продав акції Tesla на 5 мільярдів доларів після опитування в Twitter.
- Станом на 16 листопада 2021 року Маск продав акцій компанії ще на $ 930 млн для виконання зобов'язань по утриманню податків, пов'язаних з виконанням опціонів на акції.
- 24 листопада 2021 року Ілон Маск продав акцій Tesla майже на $10 мільярдів.
- 7 грудня 2021 року американський регулятор почав розслідування проти Tesla. Причиною для розслідування стала скарга інформатора на те, що виробник електрокарів не попереджав акціонерів про ризики, пов'язані з використанням сонячних батарей.
- 2 лютого 2022 року автокомпанія Tesla заявила про те, що відкликає свої електрокари через нову функцію автопілота. Відкликані будуть 53,82 тисячі електрокарів у США.