Водії скаржаться на несподіване гальмування автомобіля.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (НАБДД) заявила про масові скарги від власників автомобілів компанії Tesla.

Водії скаржаться на несподіване гальмування автомобіля. Про це повідомляє The Washington Post.

Час появи скарг збігається з тим періодом, коли компанія припинила використовувати радарні датчики на додаток до комплексу камер, які аналізують оточення. Водії та експерти переконані, що система почала працювати нестабільно після відповідного рішення Tesla.

Водії відзначають, що їхні автомобілі занадто чутливі до руху вантажівок. За словами одного з власників, його транспорт під час руху зупинився на великій швидкості у відповідь на рух фури.

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Гальмування відбувається через спрацювання систем попередження про попереднє зіткнення та автоматичне екстрене гальмування. У своїх скаргах водії посилаються на використання Tesla Autopilot або ж круїз-контролю.

Проблеми з гальмуванням:

У жовтні автовиробник відкликав версію програмного забезпечення Full Self-Driving через помилкові спрацьовування системи автоматичного екстреного гальмування. Однак, кількість скарг після цього ще більше зросла.

За останні три місяці кількість скарг зросла до 107, в той час, коли за попередні 22 місяці, це були лише 34 випадки.

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