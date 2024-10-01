Впродовж вересня українці придбали 5,7 тисячі нових легкових авто. У порівнянні з серпнем поточного року ринок значно охолонув (-30%), повідомляє "Укравтопром".
"Очікуваний наслідок аномально високого серпневого попиту, що відбувся на тлі чуток про підвищення податків на першу реєстрацію легковиків", - йдеться в повідомленні.
Втім, відносно вересня минулого року попит на нові авто майже не змінився (+0,1%).
Зазначається, що першість на ринку продовжує утримувати Toyota. Так, у вересні було зареєстровано 840 нових авто цієї японської марки. У річному вимірі вересневий попит на нові авто Toyota зменшився на 13%.
Друге місце посідає Renault – 541 авто. Це на 21% більше, ніж торік. Третю сходинку займає Skoda із результатом в 443 авто (-5%).
Замикають п’ятірку лідерів: BMW – 433 авто (-12%) та Volkswagen – 336 авто (-48%).
При цьому титул бестселера вересня знову дістався автомобілю Renault Duster – 504 реєстрації.
В "Укравтопромі" також відмітили, що всього з січня по вересень 2024 року українці придбали 53 тисячі нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Український ринок авто - останні новини
У серпні 2024 року українці придбали 8,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних автівок віком до 5 років. Найбільшою популярністю в цьому сегменті користувались електромобілі.
Впродовж останнього місяця літа автопарк України було поповнено на понад 8,1 тисячі автомобілів з дизельними двигунами, що на 2% менше, ніж торік.