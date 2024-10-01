Першість на вітчизняному ринку нових легковиків продовжує утримувати Toyota.

Впродовж вересня українці придбали 5,7 тисячі нових легкових авто. У порівнянні з серпнем поточного року ринок значно охолонув (-30%), повідомляє "Укравтопром".

"Очікуваний наслідок аномально високого серпневого попиту, що відбувся на тлі чуток про підвищення податків на першу реєстрацію легковиків", - йдеться в повідомленні.

Втім, відносно вересня минулого року попит на нові авто майже не змінився (+0,1%).

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Зазначається, що першість на ринку продовжує утримувати Toyota. Так, у вересні було зареєстровано 840 нових авто цієї японської марки. У річному вимірі вересневий попит на нові авто Toyota зменшився на 13%.

Друге місце посідає Renault – 541 авто. Це на 21% більше, ніж торік. Третю сходинку займає Skoda із результатом в 443 авто (-5%).

Замикають п’ятірку лідерів: BMW – 433 авто (-12%) та Volkswagen – 336 авто (-48%).

При цьому титул бестселера вересня знову дістався автомобілю Renault Duster – 504 реєстрації.

В "Укравтопромі" також відмітили, що всього з січня по вересень 2024 року українці придбали 53 тисячі нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Український ринок авто - останні новини

У серпні 2024 року українці придбали 8,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних автівок віком до 5 років. Найбільшою популярністю в цьому сегменті користувались електромобілі.

Впродовж останнього місяця літа автопарк України було поповнено на понад 8,1 тисячі автомобілів з дизельними двигунами, що на 2% менше, ніж торік.

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