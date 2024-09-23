Найбільшою популярністю в цьому сегменті користувались електромобілі.

У серпні громадяни нашої країни придбали 8,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних машин віком до 5 років. Відповідні дані наводить УкрАвтопром.

Портал нагадує, що впродовж минулого місяця свою першу реєстрацію в країні пройшли майже 26 тисяч легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили третину від цієї кількості.

Найбільшою популярністю в цьому сегменті користувались електричні авто – їхня частка склала 41%. На другому місці знаходяться бензинові легковики (37%), на третьому – дизельні автомобілі (11%). Гібриди та авто з ГБО зайняли 8% та 3%, відповідно.

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Якщо казати про найбільш популярні бренди, то тут з великим відривом лідирує Tesla – її моделі Model Y та Model 3 на перших позиціях. Нагадаємо, перша це компактний електричний кросовер, а друга – п'ятимісний седан.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років:

Tesla Model Y – 588 одиниць;

Tesla Model 3– 434;

Hyundai Kona – 305;

Nissan Rogue – 272;

Mazda CX-5 – 238;

Kia Niro – 238;

Volkswagen Tiguan – 214;

Nissan Leaf – 190;

Volkswagen Golf – 169;

Chevrolet Bolt – 156.

Вживані авто – поради експертів

Нещодавно керівники автомобільних компаній назвали вживані автомобілі, які краще не купувати. Зокрема, спеціалісти радять бути обережним при покупці Volkswagen Eos, Ford Escape та Fiat 500. Серед проблем, з якими можуть стикнутись потенційні власники – ненадійна підвіска.

А ще раніше досвідчений механік Тодд Бялашевскі назвав чотири авто, які можуть швидко "опинитися на звалищі". Серед них – Kia Optima, яка, за його словами, страждає від поломок двигуна та трансмісії.

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