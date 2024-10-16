У вересні громадяни нашої держави придбали майже 1,2 тисячі легковиків, ввезених з Китаю. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.
Якщо порівнювати з вереснем минулого року, це на 8% менше. 911 одиниць зі всієї кількості склали нові авто, тоді як 265 одиниць – вживані.
Загалом у вересні машини китайського походження охопили 16% ринку нових легковиків. Якщо ж казати про сегмент вживаних автомобілів, які вперше реєстрували в Україні, то тут частка "китайців" склала лише 1,6%.
Більшість легкових авто з Китаю виявились електричними – їхня частка склала 81%. Як серед нових, так і серед вживаних найбільшої популярністю користувався спортивний електромобіль Zeekr 001 від китайської компанії Geely Automobile.
ТОП-5 найбільш популярних моделей нових авто з Китаю:
- Zeekr 001 – 109 одиниць;
- Volkswagen ID.4 – 103;
- Honda M-NV – 102;
- BYD Song Plus – 102;
- Nissan Ariya – 74.
ТОП-5 найбільш популярних моделей вживаних авто з Китаю:
- Zeekr 001 – 40 одиниць;
- Volkswagen ID.4 – 26;
- Honda M-NV – 24;
- Chery eQ1 – 22;
- BYD Song Plus – 16.
Автомобільний ринок України – що цікавого
Нещодавно спеціалісти назвали п’ятірку найпопулярніших нових авто у приватному та корпоративному секторі. В першому випадку найбільшою популярністю серед українців користувався кросовер Toyota RAV4, тоді як юридичні особи частіше віддавали перевагу моделі Renault Duster.
А на початку цього місяця експерти авторинку назвали десятку найпопулярніших вживаних авто. Як виявилось, найчастіше українці купували Volkswagen Golf, Renault Megane та Skoda Octavia.