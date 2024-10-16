Більшість легкових авто з Китаю виявились електричними / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

У вересні громадяни нашої держави придбали майже 1,2 тисячі легковиків, ввезених з Китаю. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з вереснем минулого року, це на 8% менше. 911 одиниць зі всієї кількості склали нові авто, тоді як 265 одиниць – вживані. 

Загалом у вересні машини китайського походження охопили 16% ринку нових легковиків. Якщо ж казати про сегмент вживаних автомобілів, які вперше реєстрували в Україні, то тут частка "‎китайців"‎ склала лише 1,6%.

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Більшість легкових авто з Китаю виявились електричними – їхня частка склала 81%. Як серед нових, так і серед вживаних найбільшої популярністю користувався спортивний електромобіль Zeekr 001 від китайської компанії Geely Automobile. 

ТОП-5 найбільш популярних моделей нових авто з Китаю:

  • Zeekr 001 – 109 одиниць;
  • Volkswagen ID.4 – 103;
  • Honda M-NV – 102;
  • BYD Song Plus – 102;
  • Nissan Ariya – 74. 

ТОП-5 найбільш популярних моделей вживаних авто з Китаю:

  • Zeekr 001 – 40 одиниць;
  • Volkswagen ID.4 – 26;
  • Honda M-NV – 24;
  • Chery eQ1 – 22;
  • BYD Song Plus – 16.

Автомобільний ринок України – що цікавого 

Нещодавно спеціалісти назвали п’ятірку найпопулярніших нових авто у приватному та корпоративному секторі. В першому випадку найбільшою популярністю серед українців користувався кросовер Toyota RAV4, тоді як юридичні особи частіше віддавали перевагу моделі Renault Duster.

А на початку цього місяця експерти авторинку назвали десятку найпопулярніших вживаних авто. Як виявилось, найчастіше українці купували Volkswagen Golf, Renault Megane та Skoda Octavia. 

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