У минулому місяці машини китайського походження охопили більше 15% ринку нових легкових авто.

У вересні громадяни нашої держави придбали майже 1,2 тисячі легковиків, ввезених з Китаю. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з вереснем минулого року, це на 8% менше. 911 одиниць зі всієї кількості склали нові авто, тоді як 265 одиниць – вживані.

Загалом у вересні машини китайського походження охопили 16% ринку нових легковиків. Якщо ж казати про сегмент вживаних автомобілів, які вперше реєстрували в Україні, то тут частка "‎китайців"‎ склала лише 1,6%.

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Більшість легкових авто з Китаю виявились електричними – їхня частка склала 81%. Як серед нових, так і серед вживаних найбільшої популярністю користувався спортивний електромобіль Zeekr 001 від китайської компанії Geely Automobile.

ТОП-5 найбільш популярних моделей нових авто з Китаю:

Zeekr 001 – 109 одиниць;

Volkswagen ID.4 – 103;

Honda M-NV – 102;

BYD Song Plus – 102;

Nissan Ariya – 74.

ТОП-5 найбільш популярних моделей вживаних авто з Китаю:

Zeekr 001 – 40 одиниць;

Volkswagen ID.4 – 26;

Honda M-NV – 24;

Chery eQ1 – 22;

BYD Song Plus – 16.

Автомобільний ринок України – що цікавого

Нещодавно спеціалісти назвали п’ятірку найпопулярніших нових авто у приватному та корпоративному секторі. В першому випадку найбільшою популярністю серед українців користувався кросовер Toyota RAV4, тоді як юридичні особи частіше віддавали перевагу моделі Renault Duster.

А на початку цього місяця експерти авторинку назвали десятку найпопулярніших вживаних авто. Як виявилось, найчастіше українці купували Volkswagen Golf, Renault Megane та Skoda Octavia.

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