Приватні покупці віддавали перевагу таким моделям як Toyota RAV4, Mazda CX-5 та Hyundai Tucson.

У минулому місяці автопарк України поповнили 5,7 тисячі нових легковиків, з яких 64% реалізували приватним клієнтам, а 36% – юридичним особам. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з вереснем минулого року, то продажі нових легкових авто приватним клієнтам зменшились на 7%. Водночас, продажі юридичним оосбам збільшились на 15%.

В цілому можна відмітити значну популярність кросоверів, зокрема, таких бестселерів ринку як Toyota RAV4 та Renault Duster.

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Серед приватних покупців найбільшою популярністю користувались:

Toyota RAV4 – 241 одиниця;

Mazda CX-5 – 145;

Hyundai Tucson – 115;

Zeekr 001– 103;

Kia Sportage – 99.

Серед юридичних осіб найбільшою популярністю користувались:

Renault Duster – 413 одиниць;

Toyota Hilux – 140;

Škoda Octavia – 91;

Škoda Karoq – 87;

Škoda Kodiaq – 69.

Вживані авто – поради експертів

Нагадаємо, нещодавно спеціалісти назвали п’ятірку вживаних авто, які краще обійти стороною. Зокрема, вони радять бути обережним при покупці Fiat 500, Ford Escape та Volkswagen Eos. Останній на думку експертів є схильним до механічних проблем.

А ще раніше спеціалісти назвали шість вживаних авто, які прослужать власникам "‎до пенсії". Серед них – Toyota Land Cruiser, Ford F-350 Super Duty та Honda Pilot. Останнє авто може похвалитись просторим салоном і потужним двигуном, у той час як Land Cruiser забезпечить їзду по бездоріжжю з комфортом.

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