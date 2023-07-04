Запуск рейсів Київ - Берлін та Київ - Ганновер запланований на 2024 рік.

Чеський приватний залізничний перевізник RegioJet планує запустити два прямих потяги з України до Німеччини.

Таку заяву зробив засновник RegioJet Радім Янчура, зазначивши при цьому, що запуск рейсів Київ - Берлін та Київ - Ганновер запланований на 2024 рік, повідомляє Forbes Україна.

"У 2024-му плануємо в партнерстві з "Укрзалізницею" запустити рейси Київ - Берлін, а також Київ - Ганновер через Лейпциг та Дрезден. Наші очікування щодо цього проекту дуже оптимістичні, оскільки до Німеччини їздять набагато більше українців, ніж до Чехії", - зазначив Янчура.

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Компанія також збирається запустити новий рейс Прага - Чоп та отримати можливість заїзду власних поїздів на станцію Мостиська-2 у Львівській області.

Також у планах RegioJet електрифікувати ділянку Чоп - Мукачево, побудувати пасажирську платформу та пішохідний міст на станції Мостиська-2.

Потяги до Німеччини

Поїзд Київ - Берлін курсував до 2012 року. Однак німецька залізниця свого часу виставила комерційні умови, що збільшили вартість проїзду поїзда по території Німеччини, що зробило маршрут збитковим.

Влітку 2022 року німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn в якості експерименту запускав проїзні квитки на поїзди за спеціальним тарифом.

Попри певні труднощі на початку дії програми, уряд країни визнав її успішною і вирішив продовжити впроваджувати її варіанти в майбутньому.

У Німеччині з 1 травня 2023 року нарешті почала діяти система єдиних місячних проїзних квитків Deutschlandticket вартістю 49 євро для користування громадським транспортом на всій території країни.

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