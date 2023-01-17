"Мармароський експрес", що сполучить залізницею Україну та Румунію, вирушить у перший рейс 18 січня 2023 року.

"Мармароський експрес" №755/756 та №753/754 "Рахів – Валя-Вішеулуй – Рахів", завдяки якому буде відновлене залізничне сполучення між Україною та Румунією, матиме зручне стикування з цілою низкою поїздів в обох країнах.

Як розповіли в прес-службі "Укрзалізниці", вже з 18 січня 2023 року рейси відправлятимуться з Рахова щоденно о 6:10 та 14:10 і прибуватимуть до Валі-Вішеулуй відповідно о 7:45 та 15:45. З Валі-Вішеулуй поїзди відправлятимуться об 11:45 та 18:15 і прибуватимуть до Рахова відповідно о 12:20 та 18:50.

При цьому "Укрзалізниця" призначила поїзд №810/809 "Львів – Рахів – Львів", що відправлятиметься зі Львова о 7:00 і прибуватиме до Рахова о 13:20. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:50.

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Також графік прибуття та відправлення рейсів поїзда "Рахів – Валя-Вішеулуй – Рахів" підлаштований під графіки курсування низки поїздів румунської залізниці. Так, пасажири, які прибувають на станцію Валя-Вішеулуй, зможуть пересісти на інші рейси, які прямують до станцій Бухарест та Клуж:

Поїзд R4116 "Валя-Вішеулуй – Бухарест" (відправка о 17:16, прибуття до Бухаресту о 6:35. Зворотна відправка з Бухаресту поїзда IRN1641 – о 21:01, прибуття до Валі-Вішеулуй – о 8:52)

Поїзд R04116 "Валя-Вішеулуй – Клуж" (відправка о 17:16, прибуття на станцію Клуж о 23:00. Відправка зі станції Клуж поїзда R4110 – о 3:35, прибуття до Валі-Вішеулуй – о 8:52)

Водночас пасажири, які прямують до Румунії або повертаються в Україну, можуть скористатись такими рейсами, щоб дістатись Рахова або відправитись із Рахова далі по Україні:

№55/56 "Київ – Рахів" (курсує щоденно): прибуття в Рахів – о 7:27. Зворотна відправка з Рахова – о 16:26

№26/25 "Одеса – Рахів" (курсує щоденно): прибуття в Рахів – о 9:12. Зворотна відправка з Рахова – о 13:42

№95/96 "Київ – Рахів" (курсує щоденно): прибуття в Рахів – о 10:24. Зворотна відправка з Рахова – о 18:18

В "Укрзалізниці" також зауважили, що залізничне сполучення цією ділянкою відновлено після 15 річної перерви.

Зазначимо, що вартість квитка на поїзд "Рахів – Валя-Вішеулуй" у вагоні 2 класу становитиме 181 гривню, 1 класу – 300 гривень. Квитки вже можна придбати на сайті "Укрзалізниці", а також у мобільному додатку перевізника.

Поїзди між Україною та Румунією

Після скасування поїзда "Київ – Бухарест", протягом кількох років Україна та Румунія не мали прямого залізничного сполучення між собою. Тому потрапити потягом до сусідньої держави можна було лише або через Угорщину, або через Молдову.

Перший пробний заїзд на відновленій ділянці "Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй" "Укрзалізниця" здійснила в листопаді 2022 року, анонсувавши відновлення повноцінного пасажирського руху між станціями вже взимку.

Крім того, наприкінці жовтня 2022 року стало відомо, що в Україні планують запустити поїзд, який курсуватиме з Ужгорода до Івано-Франківська транзитом через Румунію.

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