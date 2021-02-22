За словами Зеленського, фахівці вже шукають місце для будівництва аеропорту для Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок у 2021 році проєктування нового аеропорту для цивільних літаків між Донецькою та Луганською областями.

Таку заяву він зробив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" в Києві.

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"Цього року ми почнемо проєктування нового аеропорту для Донецької та Луганської областей", - сказав президент.

За словами Зеленського, фахівці вже шукають місце в цих областях для будівництва аеропорту.

Також президент повідомив, що за пару років Україна побудує новий аеропорт в Закарпатті.

Що цьому передувало

Міністр інфраструктури Владислав Криклій висловив сподівання, що у 2022 році Мінінфраструктури зможе розпочати будівництво аеропорту в Закарпатті.

Прийнятий Верховною Радою державний бюджет на 2021 рік передбачає фінансування розвитку аеропортів у Дніпрі, Вінниці, Рівному та Херсоні.

Стратегія Міністерства інфраструктури передбачає щорічну модернізацію 5-6 аеропортів залежно від обсягів фінансування.

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Автор: Павло Степанець