Найбільші шанси має нинішній міністр транспорту США Піт Баттіджиг.

Віце-президент США і ймовірний кандидат на посаду нового глави Білого дому Камала Гарріс поспілкувалася принаймні з трьома губернаторами-демократами, яких згадували як потенційних напарників у її можливій боротьбі проти колишнього президента Дональда Трампа і кандидатів на посаду віце-президента. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Зокрема, Гарріс провела телефонні розмови з губернатором Пенсільванії Джошуа Шапіро, губернатором Північної Кароліни Роєм Купером і губернатором Кентуккі Ендрю Беширом.

"Шапіро та Купер, які в неділю публічно підтримали Гарріс на посаді президента, очолюють два найкращі штати країни на полі боротьби та були союзниками президента Байдена та кампанії. ... Бешер привітав рішення Байдена піти у відставку у своїй власній заяві в неділю, в якій не говориться, чи підтримує він Гарріс як заміну", - пише видання. Відео дня

Водночас, за даними Reuters, іншими кандидатами на посаду віце-президента є сенатор Марк Келлі, мільярдер і губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер, губернаторка Мічігану Гретхен Вітмер, а також міністр транспорту США Піт Буттіджидж.

Саме останній, за інформацією Newsweek, є фаворитом букмекерів на посаду віце-президента США. Так, контора Oddschecker оцінює його шанси на рівні 39/5.

Ймовірне висунення Камаси Гарріс на посаду кандидата у президенти США

Напередодні Камала Гарріс заявила, що балотуватиметься на пост президента США. Це сталося після того, як чинний глава Білого дому і вже екс-кандидат у президенти Джо Байден оголосив, що знімається з перегонів.

Як сказала Гарріс, для неї велика честь отримати схвалення президента, і вона "має намір заслужити і виграти цю номінацію [у кандидати в президенти від Демократичної партії.

Також УНІАН повідомляв, що соціологи оприлюднили останні дані досліджень, згідно з якими ймовірна кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Камала Гарріс дещо відстає від кандидата від республіканців, екс-глави Білого дому Дональда Трампа.

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