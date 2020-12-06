Сьогодні, 6 грудня, в Кривому Розі відбулося повторне голосування з виборів міського голови.

За результатами екзит-полу, проведеного фондом «Українська політика», в другому турі виборів мера Кривого Рогу перемагає Дмитро Шевчик, представник партії «Слуга народу».

Читайте такожВибори мера Кривого Рогу: спостерігачі зафіксували ряд порушеньЯк пише Україна 24, Дмитро Шевчик отримує 51,7% голосів виборців, його опонент Костянтин Павлов (ОПЗЖ) – 47,2%.

За даними іншого екзит-полу «Центру дослідження розвитку територій», проведеного на замовлення «Голос UA», перемогу здобуває кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Костянтин Павлов з 58.86% голосами.

Другий тур виборів у Кривому Розі: що відомо

Криворізька міська ТВК ввечері 17 листопада вирішила провести повторне голосування з виборів міського голови 6 грудня.

Також до ТВК надійшла заява нинішнього мера Юрія Вілкула про його відмові брати участь у другому турі.

Таким чином у другому турі виборів міського голови брали участь кандидат від «Слуги народу» Дмитро Шевчик і кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Костянтин Павлов.

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Автор: УНІАН