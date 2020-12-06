У Кривому Розі сьогодні обирають мера

За посаду мера змагаються Дмитро Шевчик («Слуга народу») та Костянтин Павлов (ОПЗЖ).

У Кривому розі 6 грудня проходить другий тур виборів міського голови. Читайте такожНічне голосування: "слуга народу" зі скандалом очолив Одеську облраду Виборчі дільниці відчинилися о 8:00 і будуть працювати до 20:00. За посаду мера змагаються Дмитро Шевчик («Слуга народу») та Костянтин Павлов (ОПЗЖ). Вибори мера у Кривому Розі У першому турі переміг чинний мер Юрій Вілкул. За нього проголосували 80655 городян, а це 46,27% тих, хто прийшов на місцеві вибори.

На другій позиції з результатом практично вдвічі менше, опинився Дмитро Шевчик від "Слуги народу". За нього свої голоси віддали 45213 осіб. На третьому місці в мерській гонці опинився Костянтин Павлов від ОПЗЖ, свою довіру йому висловив 15491 виборець.

17 листопада Вілкул заявив, що не братиме участь у другому турі виборів через стан свого здоров'я. Своїм "наступником" він назвав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який через зняття з виборів Вілкула виходить у другий тур. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Захаров

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter