На одну з виборчих дільниць підвозили виборців.

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували ряд порушень під час повторного голосування на виборах Криворізького міського голови.

Читайте такожУ Кривому Розі сьогодні обирають мераЯк повідомляється на сайті організації, серед порушень, зокрема, голосування поза межами кабінки, демонстрація бюлетенів членам комісії або перебування виборцями у кабінці для голосування зі сторонніми особами.

Так, наприклад, на дільниці №121628 виборець отримав бюлетень та пішов до кабінки для таємного голосування в супроводі іншої особи. Вийшовши, він продемонстрував бюлетень цій особі, а потім вкинув у скриньку. На виборчій дільниці №121754 зафіксовано підвезення виборців.

Вибори мера у Кривому Розі: що відомо

Сьогодні, 6 грудня, у Кривому Розі Дніпропетровської області відбувається другий тур виборів міського голови.

За крісло мера змагаються кандидат від «Слуги народу» Дмитро Шевчик та кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Костянтин Павлов.

У першому турі переміг нинішній мер Юрій Вілкул, який згодом за станом здоров'я відмовився від участі у перегонах.

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Автор: Ігор Орел