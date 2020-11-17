Поки відомо, що повторне голосування проведуть у Київській, Чернігівській, Вінницькій та Сумській областях.

Повторні місцеві вибори відбудуться у чотирьох областях України.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія у Facebook.

Поки відомо, що повторне голосування на місцевих виборах проведуть у Київській, Чернігівській, Вінницькій та Сумській областях.

Місцеві вибори: де і коли відбудуться повторні вибори в Україні

Так, на 17 січня 2021 року призначені перевибори міського голови Новгород-Сіверського Чернігівської області, оскільки обраний 25 жовтня мер помер.

31 січня 2021 року обиратимуть мера Борисполя Київської області, де також переобраний міський голова помер.

Крім того, за рішення суду відбудуться повторні вибори Броварського міського голови та депутатів Броварської міської ради, а також повторні вибори сільського голови Уланівка Вінницької області. Щоправда, дати голосування там ще не визначені.

16 листопада стало відомо про смерть новообраного міського голову Конотопа, який помер від ускладнень, спричинених COVID-19.

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Автор: Тамара Отовська