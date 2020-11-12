Також не встановлено результати виборів шести міських та сільських голів.

Станом на 12 листопада в Україні не встановили результати виборів до 11 місцевих рад.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

"З 1577 місцевих рад ТВК встановили результати виборів до 1566 рад. З 1421 міських, селищних, сільських голів встановлено результати щодо 1415", - йдеться у повідомленні.

Місцеві вибори в Україні

В РНБО закликали Центрвиборчком вжити невідкладних заходів для встановлення результатів місцевих виборів.

У відомстві наголосили, що апарат РНБО фіксує зростання соціальної напруженості та виникнення ризиків національній безпеці в ситуації, пов’язаній з недостатнім інформуванням суспільства щодо офіційних результатів виборів.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на 12-й день після дня голосування, тобто по 6 листопада.

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Автор: Олег Давигора