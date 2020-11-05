Найбільшу кількість голосів виборців здобула «Європейська солідарність».

За результатами місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня, до Львівської міської ради пройшли представники п’ятьох партій.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

За результатами волевиявлення, найбільшу кількість голосів виборців здобула партія «Європейська солідарність» – 68 тис. 794. «Самопоміч» отримує 42 тис. 787 голосів, «Голос» – 19 тис. 621, «Варта» – 15 тис. 324, ВО «Свобода» – 15 тис. 097.

Таким чином, у міськраді Львова «Європейська солідарність» матиме 26 депутатських мандатів, «Самопоміч» – 17, «Голос» – 8, «Варта» – 7 та ВО «Свобода» – 6.

Читайте такожЦВК повідомила, у яких містах відбудеться повторне голосування з виборів міського голови

Місцеві вибори в Україні

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Вони проходили за пропорційною системою з відкритими списками.

Другий тур виборів мера Львова призначено на 22 листопада. За посаду міського голови боротимуться чинний мер Львова Андрій Садовий та екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська