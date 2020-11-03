Фіксувалися спроби фальсифікацій, однак виявлені порушення не були системними і суттєво не вплинули на результати виборів.

Місцеві вибори пройшли чесно, прозоро і при повній безпеці завдяки неупередженості та рівновіддаленості правоохоронної системи від всіх політичних сил.

Про це йдеться в статті «Місцеві вибори-2020: чесні, але провальні», опублікованій виданням Gazeta.ua.

«Завдяки чіткій і злагодженій роботі Національної поліції, прихильності правоохоронців закону, а не окремим кандидатам та політичним силам, виборча компанія пройшла максимально чесно. Принципова позиція глави МВС Авакова, про яку він заявив ще на початку виборів, дійсно дозволила зрівняти можливості всіх учасників виборчих перегонів. Можна сміливо говорити про те, що Аваков в черговий раз став гарантом справедливого голосування в Україні», - йдеться в публікації.

Автор зазначає, що фіксувалися спроби фальсифікацій, однак виявлені порушення не були системними і суттєво не вплинули на результати виборів.

«У день голосування в поліцію надійшло п'ять тисяч і заяв і повідомлень про порушення, правоохоронці відкрили 159 кримінальних проваджень і склали 324 адміністративних протоколи. Найпоширенішим порушенням стало ведення агітації в день виборів (1800 повідомлень), далі йшли порушення таємниці голосування (274) і підкуп виборців (209). За словами глави Національної поліції України Ігоря Клименка, випадки підкупу були зафіксовані в місті Києві, Одеській, Запорізькій, Миколаївській, Київській областях ... Ціна голосу - 500 гривень», - підкреслюється в статті.

Останні місцеві вибори також продемонстрували, що у жодної великої політичної сили немає однакової підтримки на загальнонаціональному рівні.

«А це нова загроза розколу суспільства і приголомшливо гучний сигнал для парламенту ... Можливо, незабаром МВС і Нацполіціі в черговий, а точніше - позачерговий раз доведеться стати на варту справедливих виборів. Коли Зеленський розпустить Раду і запустить процес парламентських виборів, його першим союзником і гарантом чесних виборів знову стане Аваков, який вже неодноразово показав своє вміння чесно і якісно забезпечувати чистоту виборчого процесу, тим самим захищаючи право волевиявлення кожного громадянина», - підкреслює автор.

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Автор: УНІАН