26 мандатів у Чернігівській міськраді отримала партія "Рідний дім", по 4 – "Слуга народу", "Наш край", "Опозиційна платформа - За життя" та "Європейська солідарність".

Міським головою Чернігова переобрано чинного мера Владислава Атрошенка, до міськради пройшли п'ять партій.

Як повідомляється на сайті Чернігівської міськради, сьогодні оприлюднені протоколи міського тервиборчкому.

Результати виборів у Чернігові

За результатами голосування, Атрошенко здобув 77,49% голосів виборців (62 тис. 937).

До Чернігівської міської ради з 11 політичних партій, які брали участь у виборах, пройшли лише п’ять.

Зокрема, 26 мандатів отримала партія "Рідний дім", по 4 – "Слуга народу", "Наш край", "Опозиційна платформа - За життя" та "Європейська солідарність".

Також опубліковано список депутатів восьмого скликання Чернігівської міськради: Владислав Атрошенко, Ірина Должикова, Дмитро Митрофанов, Лариса Лесун, Василь Білогура, Артем Тарасенко, Роман Старіков, Інна Левченко, Владислав Кухар, Вікторія Лазаренко, Наталія Малець, Віталій Гриць, В'ячеслав Летута, Володимир Коваленко, Роман Резнік, Юлія Дарницька, Руслан Волок, Олександр Ломако, Віталій Хрустицький, Юлія Лобачова, Галина Леник, Андрій Дериземля, Наталія Хольченкова, Регіна Гусак, Сергій Кирієнко, Олександр Шевчук (від партії "Рідний дім"), Юрій Тарасовець, Олена Стрілець, Максим Черненок, Катерина Демченко (від партії "Слуги Народу"), Ігор Романенко, Віктор Бистров, Олександр Луценко, Наталія Рашина (від партії "Наш Край"), Віктор Сехін, Павло Вовк, Віталій Голець, Олена Бродар (від партії "Опозиційна платформа - За життя"), Марина Рейко, Ірина Соломаха, Віктор Бережний, Ігор Мандровний (від партії "Європейська Солідарність").

Загалом у виборах взяли участь 81 тис. 214 виборців.

Місцеві вибори в Україні

25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За попередніми даними ЦВК, явка виборців склала 36,88%.

Вибори пройшли за пропорційною системою з відкритими списками. У Криму, Севастополі, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей голосування не проводилося.

Як свідчать екзит-поли, за результатами виборів у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Вінниці перемагають чинні мери міст.

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Автор: Антоніна Доломанжи