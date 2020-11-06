Найбільшу кількість голосів виборців здобуло ВО «Свобода».

За результатами місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня, до Тернопільської міської ради пройшли представники шістьох партій.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

За результатами волевиявлення, ВО «Свобода» отримала 25 тис. 929 голосів виборців, «Європейська солідарність» – 11 тис. 509, «Порядок. Відповідальність. Справедливість» – 6 тис. 441, «Сила людей» – 3 тис. 629, «Слуга народу» – 3 тис. 392, «За майбутнє» – 3 тис. 391.

Таким чином, у Тернопільській міськраді ВО «Свобода» матиме 18 депутатських мандатів, «ЄС» – 9, «Порядок. Відповідальність. Справедливість» – 5, «Сила людей» – 4, «Слуга народу» та «За майбутнє» – по 3.

Місцеві вибори в Україні

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Вони проходили за пропорційною системою з відкритими списками.

Міським головою Тернополя обрано представника ВО «Свобода» Сергія Надала. За нього проголосували 74,59% виборців.

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Автор: Світлана Макринська