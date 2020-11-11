Парламентарій підкреслив, що люди втомилися від того, що при владі одні дилетанти, і вимагають наведення порядку у всіх сферах життєдіяльності міста.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" у другому турі місцевих виборів вирішила підтримати кандидата в мери Херсона Володимира Сальдо.

Про це заявив співголова вищеназваної партії і народний депутат Вадим Рабинович, повідомили на сторінці "Володимир Сальдо - Кандидат у мери Херсона" у Facebook.

"Закликаємо жителів цього чудового міста голосувати 15 листопада не серцем, а головою! За півтора року ми з вами остаточно переконалися в тому, що люди без досвіду не в змозі керувати містами, А що вже говорити про країну! Я особисто знаю Володимира Сальдо як досвідченого керівника, управлінця. До того ж він вже був головою Херсона – і успішно. Місто стало комфортніше і чистіше, з'явилися упорядковані сквери і парки, фонтани, були реконструйовані набережна і кілька площ, частково відремонтовані за новими технологіями дороги", – зазначив Рабінович.

За його словами, жителі Херсона заслуговують щасливого і забезпеченого життя. Парламентарій підкреслив, що люди втомилися від того, що при владі одні дилетанти, і вимагають наведення порядку у всіх сферах життєдіяльності міста.

"Міста, яке може стати одним з кращих в країні, але сьогодні просто задихається від величезної кількості проблем. Володимир Сальдо - перевірений мер-господарник. І це величезний плюс, оскільки бути главою Херсона - не просто посада, а важка робота, яка вимагає професійного виконання. І тут у Володимира Васильовича конкурентів немає. У будь-який час він аргументує кожен пункт своєї програми. Нам потрібні саме такі люди при владі! Херсонці, 15 листопада прошу вас не вибирати чергового «кота в мішку». Давайте вибирати того, хто зможе відразу зайнятися нагальними питаннями міста і буде системно працювати на ваше благо. Підтримайте Володимира Сальдо!" - резюмував Вадим Рабінович.

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Автор: УНІАН