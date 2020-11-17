За чинного мера віддали голоси 54% виборців, які взяли участь у виборах.

На виборах міського голови Одеси перемогу здобув чинний мер Геннадій Труханов, висунутий партією "Довіряй справам".

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Як передає кореспондент УНІАН, підсумки виборів оголосила сьогодні на засіданні Одеська міська територіальна виборча комісія.

Згідно з остаточним підрахунком голосів, за Труханова проголосували 93 тыс. 921 особа

За його суперника – депутата Верховної Ради Миколи Скорика – 72 тыс. 974 одесита.

Також 6 тис. 115 бюлетенів визнали недійсними.

Таким чином, за Труханова віддали голоси 54,28% виборців, які взяли участь у виборах - зі 173 тис.10 осіб (всього в місті майже 686 тис. виборців).

Після оголошення результатів до порядку засідання відразу внесли питання про визнання Труханова новообраним мером міста.

Вибори мера в Одесі

В Одесі 15 листопада проходив другий тур виборів міського голови. У другий тур вийшли чинний мер Одеси Геннадій Труханов, 1965 р.н., (кандидат від партії «Довіряй справам») і депутат Верховної Ради Микола Скорик, 1972 р. н. («Опозиційна платформа - За життя»).

У першому турі за посаду мера міста боролися понад 20 кандидатів.

Хто такий Геннадій Труханов

Труханов є мером Одеси з кінця травня 2014 року.

Він народився 17 січня 1965 року в Одесі. З 1986 року проходив військову службу в Північно-Кавказькому військовому окрузі ЗС СРСР, в 1992 році звільнився з ЗС у званні капітана.

Працював начальником охорони малого НВП «Мінімакс», директором охоронної фірми «Капітан і Ко», радником гендиректора з питань безпеки підприємства «Лукойл - Україна», помічником представника президента ВАТ «Лукойл» в Україні з питань безпеки, радником директора зі зв'язків з держорганами і громадськістю у ПрП «Укртрансконтейнер», заступником гендиректора по роботі з клієнтами ТОВ «Бруклін-Київ».

Був депутатом Одеської міської ради (2005-2012 роки), депутат Верховної Ради VII скликання (Партія регіонів).

З 2003 року - президент Української національної федерації таїландського боксу «Муей-Тай», з 2014 року - президент Європейської федерації таїландського боксу.

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Автор: Лариса Козова