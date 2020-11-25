Олександра Сєнкевича переобрано міським головою Миколаєва / фото УНІАН, Олександр Синиця
У другому турі виборів мера Миколаєва переміг чинний міський голова Олександр Сєнкевич.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.
Згідно з результатами голосування, за чинного мера, представника партії "Пропозиція" Сєнкевича проголосували 54 тис. 411 виборців (59,74%).
Його опонент – представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Владислав Чайка отримав 35 тис. 416 голосів виборців (38,89%).
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Другий тур місцевих виборів в Україні 22 листопада: що відомо
- У неділю, 22 листопада, пройшов другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.
- Мерів обирали у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.
- У Миколаєві до другого туру виборів міського голови потрапили чинний мер Олександр Сєнкевич та представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Владислав Чайка.
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