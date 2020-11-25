Стало відоме ім'я переможця виборів мера Миколаєва

За чинного мера проголосували майже 60% виборців.

У другому турі виборів мера Миколаєва переміг чинний міський голова Олександр Сєнкевич. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії. Згідно з результатами голосування, за чинного мера, представника партії "Пропозиція" Сєнкевича проголосували 54 тис. 411 виборців (59,74%). Його опонент – представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Владислав Чайка отримав 35 тис. 416 голосів виборців (38,89%). Читайте такожУ Рівному оголосили результати виборів мерів Другий тур місцевих виборів в Україні 22 листопада: що відомо У неділю, 22 листопада, пройшов другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.

Мерів обирали у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

У Миколаєві до другого туру виборів міського голови потрапили чинний мер Олександр Сєнкевич та представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Владислав Чайка. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Світлана Макринська

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