Олександра Сєнкевича переобрано міським головою Миколаєва / фото УНІАН, Олександр Синиця

У другому турі виборів мера Миколаєва переміг чинний міський голова Олександр Сєнкевич.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Згідно з результатами голосування, за чинного мера, представника партії "Пропозиція" Сєнкевича проголосували 54 тис. 411 виборців (59,74%).

Його опонент – представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Владислав Чайка отримав 35 тис. 416 голосів виборців (38,89%).

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Автор: Світлана Макринська