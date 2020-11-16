9 листопада Київський окружний адмінсуд задовольнив позов кандидата на посаду Броварського міського голови від партії «Голос» Саука і зобов’язав ТВК повторно провести місцеві вибори голови і депутатів Броварської ОТГ.

Центральна виборча комісія сформувала новий склад Броварської міської ТВК Київської області.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на своєму сьогоднішньому засіданні, повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату Комісії.

«Рішення прийняте у звʼязку з тим, що суд достроково припинив повноваження всього складу вказаної комісії та зобов’язав її новий склад провести повторні вибори депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови», - йдеться у повідомленні.

Новий склад міської територіальної виборчої комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 18 осіб.

«Разом з тим Броварську міську ТВК після сформування нового складу зобовʼязано невідкладно привести свою діяльність та рішення у відповідність із вимогами виборчого законодавства України з урахуванням рішень судів, що набрали законної сили, зокрема, щодо проведення повторних виборів депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови», - додали в ЦВК.

Місцеві вибори в Броварах

25 жовтня заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив про порушення таємниці голосування у Броварах Київської області. За його словами, кожен виборчий бюлетень на цих дільницях мав свій індивідуальний номер, і цей же номер був продубльований на контрольному талоні. Це давало змогу фіксувати, зіставити номери та визначити, за кого віддав голос той чи інший виборець.

Того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом.

Пізніше у партії «За майбутнє» заявили, що місцеві вибори в місті Бровари Київської області мають бути визнані недійсними через грубі порушення таємниці голосування.

9 листопада Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов кандидата на посаду Броварського міського голови від партії «Голос» Андрія Саука та зобов’язав Броварську міську ТВК повторно провести місцеві вибори голови і депутатів Броварської ОТГ.

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Автор: Тамара Отовська