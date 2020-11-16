Центральна виборча комісія сформувала новий склад Броварської міської ТВК Київської області.
Відповідне рішення ЦВК ухвалила на своєму сьогоднішньому засіданні, повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату Комісії.
«Рішення прийняте у звʼязку з тим, що суд достроково припинив повноваження всього складу вказаної комісії та зобов’язав її новий склад провести повторні вибори депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови», - йдеться у повідомленні.
Новий склад міської територіальної виборчої комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 18 осіб.
«Разом з тим Броварську міську ТВК після сформування нового складу зобовʼязано невідкладно привести свою діяльність та рішення у відповідність із вимогами виборчого законодавства України з урахуванням рішень судів, що набрали законної сили, зокрема, щодо проведення повторних виборів депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови», - додали в ЦВК.
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Місцеві вибори в Броварах
25 жовтня заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив про порушення таємниці голосування у Броварах Київської області. За його словами, кожен виборчий бюлетень на цих дільницях мав свій індивідуальний номер, і цей же номер був продубльований на контрольному талоні. Це давало змогу фіксувати, зіставити номери та визначити, за кого віддав голос той чи інший виборець.
Того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом.
Пізніше у партії «За майбутнє» заявили, що місцеві вибори в місті Бровари Київської області мають бути визнані недійсними через грубі порушення таємниці голосування.
9 листопада Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов кандидата на посаду Броварського міського голови від партії «Голос» Андрія Саука та зобов’язав Броварську міську ТВК повторно провести місцеві вибори голови і депутатів Броварської ОТГ.
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