Станом на 10:00 спостерігачі "ОПОРИ" перевірили 43 порушення виборчого законодавства на дільницях.

На близько 20% дільниць голосування на довиборах міських голів у семи містах розпочали невчасно.

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Як повідомляють спостерігачі громадянської мережі ОПОРА, близько 16% дільничних виборчих комісій не дотримались вимог щодо часу проведення підготовчого засідання перед початком голосування.

Так, Виборчий кодекс передбачає початок підготовчого засідання о 7:15, але на 1,53% ДВК воно розпочалось до 7:00, на 14,5% дільниць члени ДВК таке засідання почали після 7:00, але раніше законодавчо встановленого строку.

Зазначається, що лише на 2,96% дільниць були виявлені проблеми з кворумом на засіданнях ДВК.

"Підготовчі засідання ДВК супроводжувались окремими процедурними порушеннями. На майже 10% дільниць члени ДВК не забезпечували введення протоколу засідання, в який, зокрема, вносяться відомості про підготовку процесу голосування", - уточнили в ОПОРІ.

Спостерігачі зафіксували відкриття 19,08% дільниць раніше 8:00, натомість на 0,76% ДВК голосування не розпочалося і після 08:30. На 80,15% ДВК виборцям надали можливість проголосувати вчасно.

Спостерігачі повідомили, що на 97,71% виборчих дільницях вони мали можливість повноцінно спостерігати за підготовчим засіданням ДВК і початком процесу голосування. На 2,29% зіткнулися з перешкодами для спостереження за якістю виборчих процедур.

Станом на 10:00 в ОПОРІ виявила і верифікували 43 порушення виборчого законодавства на виборчих дільницях, 23 з яких стосувалися проблем із матеріально-технічним забезпеченням приміщень для голосування, а 5 - спроб перешкоджання законній діяльності спостерігачів з боку членів виборчих комісій.

Крім того, після відкриття дільниць спостерігачі зафіксували 4 випадки незаконної видачі або отримання виборчих бюлетенів без пред’явлення належних документів.

Другий тур місцевих виборів 15 листопада

15 листопада, другий тур виборів міських голів проходить у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Окрім того, у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах проходить повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

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Автор: Антоніна Доломанжи