У липні ціни промвиробників зросли в ЄС на 0,9%

Брюссель. 2 вересня. УНІАН. У липні 2008 року ціни промислових виробників зросли порівняно з червнем 2008 року на 1,1% в єврозоні та на 0,9% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У липні-2008 порівняно з липнем-2007 ціни виробників зросли на 9,0% єврозоні та на 11,0% в ЄС-27. У липні-2008 порівняно з червнем-2008 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 4,3% в єврозоні та на 4,9% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – на 2,8% в єврозоні та на 1,9% в ЄС-27. Напівфабрикати зросли на 0,8% в обох зонах. Товари короткочасного споживання зросли на 0,2% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 0,2% в обох зонах, капітальне майно – також на 0,2% в обох зонах.

Найбільше зростання зареєстровано в Болгарії (2,9%), Нідерландах (2,1%) та Німеччині (2,0%). Найменше зростання – в Чехії (0,1%) та Великобританії (0,2%). Не змінилися ціни лише в Ірландії.

У липні-2008 порівняно з липнем-2007 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 4,3% в єврозоні та на 4,9% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – на 24,5% в єврозоні та на 29,4% в ЄС-27, напівфабрикати зросли на 5,6% в єврозоні та на 6,5% в ЄС-27, товари короткочасного споживання зросли на 4,6% в єврозоні та на 5,2% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 2,4% в єврозоні та на 2,5% в ЄС-27, капітальне майно - на 2,0% в єврозоні та на 2,5% - в ЄС-27.

Найбільше зростання цін у липні-2008 порівняно з липнем-2007 зареєстроване в Данії (23,2%), Великобританії (20,0%) та Литві (18,9%). Найменше зростання цін зареєстроване в Чехії (5,3%), Ірландії (6,1%) та Словаччині (6,3%).

У червні-2008 порівняно з травнем-2008 ціни промислових виробників зросли на 1,0% в єврозоні та на 1,4% в ЄС-27.