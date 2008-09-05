ЄС вже підготував місію спостерігачів для Грузії

Авіньон. 5 вересня. УНІАН. ЄС вже готовий направити місію спостерігачів до Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у французькому Авіньоні перед початком неформального засідання Ради міністрів з питань закордонних справ ЄС Верховний представник Євросоюзу з питань спільної зовнішньої та базпековох політики Хав’єр СОЛАНА.

«(Місія – УНІАН) практично готова, все вже зроблено», - сказав він.

Х.СОЛАНА також висловив думку, що Росія погодиться на співпрацю з такою місією ЄС.

«Я думаю, вони розуміють чого ми хочемо і що вони мають зробити», - сказав Верховний представник ЄС.

Водночас, за словами Х.СОЛАНИ, на сьогодні залиштлися невирішеними кілька запитань, зокрема щодо того, коли, як і з яким мандатом місія ЄС може бути направлена до зони конфлікту в Грузії. Ці питаеея, за словами Х.СОЛАНИ будуть вирішені під час зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ 8 вересня.

Х.СОЛАНА також не уточнив якою може бути кількість місії. Водночас, міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ сказав, що йдеться про кілька сотень осіб.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) схвалила рішення про направлення до зони конфлікту місії спостерігачів.